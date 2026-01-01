Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Мир»

Завтра 27 вт 3 чт 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience документальный, музыка 2026, Южная Корея / США
2D
16:00 от 380 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:40 от 450 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
20:20 от 390 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:30 от 300 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
21:10 от 380 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:15 от 350 ₽ 18:15 от 390 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
16:40 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:10 от 300 ₽ 14:25 от 350 ₽ 18:55 от 390 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
16:20 от 350 ₽
