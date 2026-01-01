Оповещения от Киноафиши
Мир
Кинотеатр Мир (Барнаул) на карте
Кинотеатр Мир (Барнаул) на карте
Кинотеатры рядом
1.2
км
Галактика
просп. Строителей, 117, ТРЦ «Galaxy» («Галактика»)
5
1.5
км
Pioneer Cinema
просп. Ленина, 102в, ТРЦ «Пионер», 4 этаж
5
4.5
км
Огни
ул. Антона Петрова, 219б, ТРЦ «Огни»
5
5.4
км
Европа
Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
5
5.5
км
FORMULA
ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный»
5
8.3
км
Арена
Павловский тракт, 188, ТРЦ «Арена»
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
