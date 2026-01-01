Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Балаково, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Все фильмы
Рейтинг фильмов в прокате в Балаково
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Человек-паук: Новый день
Забытый всеми Питер Паркер сталкивается с новой масштабной угрозой и переживает опасную эволюцию своих суперспособностей
боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, США
8.0
Билеты
Одиссея
После троянской войны славный царь Итаки стремится вернуться домой. Эпическая поэма Гомера в прочтении Кристофера Нолана
приключения, фэнтези, боевик
2026, США
8.0
Билеты
Хитрый койот
Мультяшный Койот подает в суд на корпорацию "Акме", что выливается в ожесточенное юридическое разбирательство
боевик, приключения, анимация
2026, США
8.0
Билеты
Астрал 6: Они уже здесь
Молодая мать обнаруживает в себе опасную способность перемещать демонов в мир людей
ужасы, детектив, триллер
2026, Великобритания
7.0
Билеты
Мятеж
Бывший спецназовец вновь берет в руки оружие. Напряженный экшен с Джейсоном Стэйтемом.
боевик, триллер, криминал
2026, США
7.0
Билеты
Надежда
В южнокорейской деревне появляется загадочный монстр, по следу которого идут полицейские и охотники
боевик, ужасы, детектив
2026, Южная Корея
6.0
Билеты
Охота на императора
Историческая мелодрама, действие которой разворачивается в захваченной Наполеоном Москве
исторический
2026, Россия
6.0
Билеты
Моана
Игровой ремейк одноименного мультфильма.
приключения, комедия, семейный
2026, США
6.0
Билеты
Лунтик. Обратная сторона луны
Невероятные приключения Лунтика на обратной стороне Луны.
анимация, детский, семейный
2026, Россия
6.0
Билеты
Сыграть в ящик
Муж инсценирует свою гибель ради страховки, подставляя любовника, не подозревая, что жена планирует убить его по-настоящему.
триллер, криминал, боевик
2026, Испания / США
6.0
Билеты
Бегущая
Неизвестный психопат вынуждает успешную юристку сыграть по его правилам. Триллер во главе с Галь Гадот
боевик, триллер
2026, США
5.0
Билеты
Не по-детски
Знаменитый телеведущий восстанавливает свою репутацию после скандала. Российская комедия с именитым актерским составом
комедия, мелодрама
2026, Россия
4.0
Билеты
Соавторы
Неудачливый московский писатель предлагает сотрудничество вору-карманнику с даром рассказчика
комедия
2025, Россия
4.0
Билеты
Последний богатырь. Колобок
Сказочные приключения буханки хлеба, пекаря и очаровательной колдуньи
семейный, фэнтези
2026, Россия
1.0
Билеты
Между нами, девочками
Три подруги сбегают от забот, но их настигает свекровь одной из них. В главных ролях — звезды женского стендапа
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Край чудес
Российский мультик для всей семьи о молодом художнике, который попадет в сказочный мир
анимация
2026, Россия
0.0
Билеты
Мой папа - медведь 2
Продолжение семейной комедии о девочке Маше и ее отце
комедия, семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
17 сентября
18 сентября
19 сентября
20 сентября
21 сентября
22 сентября
23 сентября
Формат сеанса
2D
3D
Жанр
анимация
боевик
детектив
детский
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
приключения
семейный
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
Применить
Все фильмы
Узнала у шеф-повара, как правильно жарить говядину — и даже самый дешевый кусок получается мягче сливочного масла
Иконка «5 жи» на экране — не показатель: как включить 5G на смартфоне Android в России (и что делать, если интернет так и не ускорился)
Стиралка больше не скачет как угорелая при отжиме: помогла обычная пластиковая бутылка (теперь стоит как вкопанная)
«В чём сила, брат?» — в памяти 100%: попробуйте узнать 6 фильмов Балабанова по одной фразе (тест)
«Хорошие сапоги, надо тест проходить»: вспомните 5 фильмов СССР по герою в осенней обуви
«Субстанция», но про скуфа: после фильма с Мур смело включайте французский «Alter Ego» — мужик стал моложе, красивее и не таким лысым
«По законам военного времени 8» прозвали халтурой и плагиатом «Невского» – 9 сезон станет еще хуже: сериал с Климовой «свернул не туда»
Современные дети посмотрели «Гостью из будущего» и рассмеялись: Вертер «с походкой паралитика» вызывает испанский стыд
37 200 000 рублей за выходные: голливудская новинка стала №1 в российском прокате — люди выходят из зала с «потрясающими эмоциями»
Если бы «Горничную» сняли в СССР, а не в США: Суини заменила бы лишь одна актриса — речь не о Гурченко
Серсея, Оленна, испытание поединком и сардаукары: «Трудно быть богом» взял лучшее у «Игры престолов» и «Дюны» — нашел целых 8 примеров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить