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Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Расписание сеансов Сеть, 2026 в Балаково
Расписание сеансов Сеть, 2026 в Балаково
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Майкл
Рецензия
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Зеркала. Пожиратели душ
Отзывы
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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