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Скоро в прокате «Очень страшное кино 6» 1
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Киноафиша Фильмы Сеть Расписание сеансов Сеть, 2026 в Балаково

Расписание сеансов Сеть, 2026 в Балаково

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Зеркала. Пожиратели душ
Зеркала. Пожиратели душ
2025, Индонезия, ужасы, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
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