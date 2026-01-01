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Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Балаково

Расписание сеансов Малыш, 2026 в Балаково

Вся информация о фильме
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Мечтать не вредно
Мечтать не вредно
2026, Франция / Канада, комедия, спорт, биография, мелодрама
Есть и не толстеть: наконец-то нашлась идеальная замена конфетам — так же вкусно, а калорий в 3 раза меньше
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Новый год отменяется? Россиян отправляют на работу 31 декабря — длинные каникулы не дают покоя
Пока жду «Первый отдел», посмотрела этот мини-детектив: Петербург + следователь СК = «крепкий среднячок»
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Этот забытый ужастик СССР начинается как деревенская страшилка, а заканчивается похлеще любой картины Кинга: сняли по книге Толстого
Сериалы-головоломки про идеальные преступления с рейтингом не ниже 8: будете весь вечер пытаться угадать, что случилось и кто виноват 
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