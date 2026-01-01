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Расписание сеансов Горничная, 2025 в Балаково

Вся информация о фильме
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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Монахиня из Борли. Возвращение
Монахиня из Борли. Возвращение
2025, Великобритания, ужасы, детектив
Обитель зла: Мутация
Обитель зла: Мутация
2026, США, ужасы, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Вожусь в огороде без перчаток с утра до вечера, а руки как у королевы: секрет прост как 3 рубля
«Макфа» и Barilla в черном списке итальянцев: зато эти бренды пасты смело рекомендуют россиянам
Всего 1 столовая ложка в омлет — и он не опустится, даже когда остынет: теперь каждое утро так делаю
На НТВ вышел новый детектив – это «просто шедевр»: можно включить в ожидании «Первого отдела 6»
Дороже «Начала», эпичнее «Интерстеллара»: Нолан впервые проболтался о главных секретах съемки «Одиссеи» – хейтерам ответить больше нечем
У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны
«Даже “Поднятие уровня” круче»: по самому переоцененному аниме последних лет сняли фильм, и это «очень жалкое зрелище»
Агент Лэнди знал в лицо мясника из Бей-Харбор: Декстера раскрыли уже во 2 сезоне — пересмотрел спустя годы и нашел 6 «улик»
«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?
«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея
«У него же тупое лицо», а тест на знание ролей пройдут только эрудиты: угадаете фильм со Смирновым по 1 фото?
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