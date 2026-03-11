Запишите даты: когда выйдут последние эпизоды 3 сезона «Вампиров средней полосы» (их осталось всего 3)

Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix

Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше

Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix

Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»

Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями

20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз

Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0

Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+

После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может