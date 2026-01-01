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Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Балаково

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Балаково

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
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Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Монахиня из Борли. Возвращение
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2025, Великобритания, ужасы, детектив
Обитель зла: Мутация
Обитель зла: Мутация
2026, США, ужасы, триллер
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
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