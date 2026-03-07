Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы К себе нежно Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Балаково

Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Балаково

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 7 Завтра 8 пн 9 вт 10 чт 12 сб 14 пн 16 вт 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «К себе нежно»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мир г. Балаково, ул. Трнавская, дом 1/А
2D
10:20 22:35
Россия г. Балаково, ул. Минская, 61-а
2D
12:20 18:30
