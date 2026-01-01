Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Балаково Кинотеатры Центр Искусств Кинотеатр Центр Искусств (Балаково) на карте

Кинотеатр Центр Искусств (Балаково) на карте

Кинотеатр Центр Искусств (Балаково) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

2.9 км
Мир ул. Трнавская, дом 1/А
5
4.1 км
Россия ул. Минская, 61-а
5
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм
2026, Япония, аниме
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»
Роль не хуже Брагина: этот исторический проект с Колесниковым очень люблю — рейтинг весьма неплох
Даша вернулась, но разве это кому-то надо? Когда выйдет 5 сезон сериала «Папины дочки. Новые»
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix
Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше