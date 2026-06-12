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Киноафиша Балаково Кинотеатры Россия

Россия

Балаково
Адрес
г. Балаково, ул. Минская, 61-а
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Телефон

+7 (8453) 62-21-37 / бронирование

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+7 (927) 139-57-63 / администратор

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О кинотеатре

Кинотеатр «Россия» в Балаково — это современная киноплощадка, отвечающая всем требованиям к комфорту. Находится кинотеатр по адресу ул. Минская, д.64а. Первые сеансы состоялись 15 августа 2013 года. Зрителей привлекают высокое качество показа и самый большой экран города.

В «России» три зрительных зала. Удобные кресла расположены амфитеатром. Отличная акустика, многоканальная система звука, цифровые проекторы, «серебряный» экран — все это позволяет демонстрировать фильмы по технологии 3D. В репертуаре имеются голливудские блокбастеры, киноклассика, детские мультфильмы.

В фойе расположены кино-бар и детская игровая площадка с батутом, горками и другими развлечениями.

 

Бар
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Расписание сеансов в кинотеатре Россия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 1 сеанс
20:50 ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 2 сеанса
19:45 22:45 ...
Зверолюция
Зверолюция
Сегодня 3 сеанса
11:00 13:00 14:25 ...
Зеркала. Пожиратели душ
Зеркала. Пожиратели душ
Сегодня 1 сеанс
21:40 ...
Полное расписание и билеты

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Фильмы в кинотеатре Россия

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
20:50
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
19:45 22:45
Зверолюция
Зверолюция анимация 2026, Испания
2D
11:00 13:00 14:25
Полное расписание и билеты
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