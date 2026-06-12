Кинотеатр «Россия» в Балаково — это современная киноплощадка, отвечающая всем требованиям к комфорту. Находится кинотеатр по адресу ул. Минская, д.64а. Первые сеансы состоялись 15 августа 2013 года. Зрителей привлекают высокое качество показа и самый большой экран города.

В «России» три зрительных зала. Удобные кресла расположены амфитеатром. Отличная акустика, многоканальная система звука, цифровые проекторы, «серебряный» экран — все это позволяет демонстрировать фильмы по технологии 3D. В репертуаре имеются голливудские блокбастеры, киноклассика, детские мультфильмы.

В фойе расположены кино-бар и детская игровая площадка с батутом, горками и другими развлечениями.