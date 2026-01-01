Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Астрахань, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Несси. Чудище из Лохх-Несс
Расписание Несси. Чудище из Лохх-Несс (2025) в Астрахани на сегодня
Расписание Несси. Чудище из Лохх-Несс (2025) в Астрахани на сегодня
Несси. Чудище из Лохх-Несс
Юный морской зверь отправляется в далекое путешествие, чтобы спасти свой остров и своих сородичей
анимация, семейный
2025 / Норвегия / Бельгия / Германия
Смотреть трейлер
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Интерстеллар
Рецензия
Отзывы
2014, США / Великобритания, фантастика
Щенячий патруль: Динофильм
Отзывы
2026, Канада, приключения, анимация, боевик
На краю Оук-стрит
Рецензия
Отзывы
2026, США, детектив, триллер
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить