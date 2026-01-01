Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Легенды, 2026 в Астрахани 3 марта 2026

Расписание сеансов Легенды, 3 марта 2026 в Астрахани

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Большое кино г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
2D
10:15 от 700 ₽ 11:55 от 150 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
