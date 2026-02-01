Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Легенды
Расписание сеансов Легенды, 2026 в Астрахани
Расписание сеансов Легенды, 2026 в Астрахани
Большое кино
г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
2D
10:15
от 700 ₽
11:55
от 220 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
