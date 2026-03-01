Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Тюльпаны, 11 марта 2026 в Астрахани

Расписание сеансов Тюльпаны, 11 марта 2026 в Астрахани

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Большое кино г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
2D
13:20 от 1000 ₽ 15:05 от 290 ₽ 16:55 от 290 ₽ 17:30 от 390 ₽ 18:40 от 600 ₽ 21:15 от 390 ₽
Кинолюкс ТРК «Dexter» г. Астрахань, ул. Магистральная, 29
2D
13:00 18:55
Киномакс г. Астрахань, Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
2D
10:50 от 360 ₽ 12:20 от 370 ₽ 14:00 от 590 ₽ 16:35 от 440 ₽ 20:30 от 620 ₽ 21:55 от 470 ₽
Кинополис Астрахань пр-д Воробьева, 10
2D
10:10 от 220 ₽ 18:15 от 490 ₽
