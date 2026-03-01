Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Астрахани
7 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 7 марта 2026 в Астрахани
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс
г. Астрахань, Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
2D
10:50
от 400 ₽
12:20
от 490 ₽
13:20
от 640 ₽
16:35
от 420 ₽
20:40
от 670 ₽
21:50
от 520 ₽
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
