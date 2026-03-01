Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Тюльпаны Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Астрахани 6 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 6 марта 2026 в Астрахани

Билеты
Вся информация о фильме
чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс г. Астрахань, Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
2D
10:50 от 360 ₽ 12:20 от 370 ₽ 14:00 от 590 ₽ 16:35 от 340 ₽ 20:30 от 670 ₽ 21:50 от 520 ₽
Кинополис Астрахань пр-д Воробьева, 10
2D
10:10 от 220 ₽ 18:15 от 490 ₽
