Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Астрахани
14 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 14 марта 2026 в Астрахани
О фильме
2D
10:25
от 280 ₽
11:30
от 280 ₽
12:20
от 360 ₽
13:10
от 360 ₽
14:15
от 450 ₽
16:10
от 450 ₽
17:25
от 1000 ₽
18:10
от 450 ₽
Иллюзион
г. Астрахань, ул. Ахматовская, 9
2D
13:40
от 250 ₽
Кинолюкс ТРК «Dexter»
г. Астрахань, ул. Магистральная, 29
2D
10:25
от 280 ₽
12:25
от 320 ₽
14:25
от 370 ₽
16:25
от 400 ₽
Киномакс
г. Астрахань, Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
2D
10:20
от 400 ₽
16:30
от 500 ₽
17:30
от 670 ₽
18:30
от 520 ₽
Кинополис Астрахань
пр-д Воробьева, 10
2D
10:50
от 240 ₽
12:55
от 270 ₽
15:00
от 290 ₽
16:45
от 290 ₽
18:50
от 330 ₽
