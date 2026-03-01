Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 14 марта 2026 в Астрахани

Большое кино г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
2D
10:25 от 280 ₽ 11:30 от 280 ₽ 12:20 от 360 ₽ 13:10 от 360 ₽ 14:15 от 450 ₽ 16:10 от 450 ₽ 17:25 от 1000 ₽ 18:10 от 450 ₽
Иллюзион г. Астрахань, ул. Ахматовская, 9
2D
13:40 от 250 ₽
Кинолюкс ТРК «Dexter» г. Астрахань, ул. Магистральная, 29
2D
10:25 от 280 ₽ 12:25 от 320 ₽ 14:25 от 370 ₽ 16:25 от 400 ₽
Киномакс г. Астрахань, Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
2D
10:20 от 400 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 670 ₽ 18:30 от 520 ₽
Кинополис Астрахань пр-д Воробьева, 10
2D
10:50 от 240 ₽ 12:55 от 270 ₽ 15:00 от 290 ₽ 16:45 от 290 ₽ 18:50 от 330 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
