Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Астрахани
Драники
Большое кино
г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
2D
10:20
от 220 ₽
12:00
от 1000 ₽
14:15
от 600 ₽
15:15
от 290 ₽
17:25
от 390 ₽
Кинолюкс ТРК «Dexter»
г. Астрахань, ул. Магистральная, 29
2D
10:25
от 220 ₽
15:50
от 270 ₽
17:40
от 270 ₽
