Расписание сеансов Красавица, 2026 в Астрахани 13 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 13 марта 2026 в Астрахани

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Большое кино г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
2D
10:10 от 220 ₽ 12:45 от 600 ₽
Иллюзион г. Астрахань, ул. Ахматовская, 9
2D
09:55 от 200 ₽
Кинолюкс ТРК «Dexter» г. Астрахань, ул. Магистральная, 29
2D
10:05 от 220 ₽ 14:10 от 270 ₽
Киномакс г. Астрахань, Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
2D
12:30 от 270 ₽ 16:50 от 340 ₽
Кинополис Астрахань пр-д Воробьева, 10
2D
11:15 от 390 ₽
