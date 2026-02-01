Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Астрахани
2 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 2 марта 2026 в Астрахани
Вся информация о фильме
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Большое кино
г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
2D
10:35
от 220 ₽
12:15
от 600 ₽
14:40
от 290 ₽
16:25
от 600 ₽
18:45
от 390 ₽
Иллюзион
г. Астрахань, ул. Ахматовская, 9
2D
10:00
от 200 ₽
18:00
от 250 ₽
Кинолюкс ТРК «Dexter»
г. Астрахань, ул. Магистральная, 29
2D
10:15
от 220 ₽
12:25
от 220 ₽
14:35
от 270 ₽
19:10
от 350 ₽
Киномакс
г. Астрахань, Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
2D
10:10
от 360 ₽
13:10
от 590 ₽
14:20
от 440 ₽
15:40
от 440 ₽
16:50
от 440 ₽
17:40
от 620 ₽
18:40
от 470 ₽
Кинополис Астрахань
пр-д Воробьева, 10
2D
10:40
от 240 ₽
12:50
от 290 ₽
15:00
от 290 ₽
17:10
от 340 ₽
