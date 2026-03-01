Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Астрахани 10 марта 2026

Расписание сеансов Наследник, 10 марта 2026 в Астрахани

Большое кино г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
2D
20:30 от 600 ₽ 21:55 от 1200 ₽
Кинолюкс ТРК «Dexter» г. Астрахань, ул. Магистральная, 29
2D
16:55 от 270 ₽ 19:05 от 350 ₽
Киномакс г. Астрахань, Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
2D
21:40 от 180 ₽
Кинополис Астрахань пр-д Воробьева, 10
2D
20:05 от 490 ₽ 22:15 от 490 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
