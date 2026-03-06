Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Астрахани 7 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 7 марта 2026 в Астрахани

Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Большое кино г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
2D
14:20 от 450 ₽ 16:25 от 700 ₽ 17:20 от 450 ₽
Иллюзион г. Астрахань, ул. Ахматовская, 9
2D
13:30 от 250 ₽
Кинолюкс ТРК «Dexter» г. Астрахань, ул. Магистральная, 29
2D
10:10 от 280 ₽ 12:25 от 320 ₽ 14:40 от 370 ₽
Киномакс г. Астрахань, Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
2D
10:40 от 380 ₽ 13:00 от 470 ₽ 14:40 от 620 ₽ 16:40 от 500 ₽ 19:30 от 500 ₽
Кинополис Астрахань пр-д Воробьева, 10
2D
10:40 от 240 ₽ 12:55 от 270 ₽ 13:45 от 490 ₽ 17:20 от 330 ₽
