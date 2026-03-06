Оповещения от Киноафиши
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Астрахани
8 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 8 марта 2026 в Астрахани
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Большое кино
г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
2D
10:05
от 700 ₽
12:10
от 360 ₽
13:00
от 360 ₽
15:10
от 450 ₽
18:35
от 500 ₽
Кинолюкс ТРК «Dexter»
г. Астрахань, ул. Магистральная, 29
2D
10:00
от 280 ₽
14:25
от 370 ₽
18:50
от 400 ₽
Киномакс
г. Астрахань, Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
2D
11:40
от 640 ₽
16:40
от 520 ₽
19:00
от 520 ₽
22:50
от 520 ₽
23:50
от 670 ₽
Кинополис Астрахань
пр-д Воробьева, 10
2D
14:35
от 290 ₽
