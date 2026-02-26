Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Гуантанамера Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Астрахани 2 марта 2026

Расписание сеансов Гуантанамера, 2 марта 2026 в Астрахани

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 26 Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Гуантанамера»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Большое кино г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
2D
10:35 от 220 ₽ 14:35 от 290 ₽
Кинолюкс ТРК «Dexter» г. Астрахань, ул. Магистральная, 29
2D
21:35 от 350 ₽
