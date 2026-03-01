Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Жемчуг
Расписание сеансов Жемчуг, 2025 в Астрахани
15 марта 2026
Расписание сеансов Жемчуг, 15 марта 2026 в Астрахани
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жемчуг»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Большое кино
г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
2D
10:15
от 280 ₽
13:30
от 1000 ₽
15:05
от 450 ₽
Иллюзион
г. Астрахань, ул. Ахматовская, 9
2D
17:25
от 250 ₽
Кинолюкс ТРК «Dexter»
г. Астрахань, ул. Магистральная, 29
2D
16:15
от 400 ₽
