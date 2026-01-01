Узнала секрет корейского отопления без единой батареи — захотела себе так же: даже лютые морозы им нипочем

С приходом сентября пачками скупаю на Ozon турецкий чай: стоит заварить покрепче — и кухня превращается в чайную Стамбула

Что варить первым для вкусного супа — картофель или капусту: запомните на всю жизнь и расскажите родным

День, когда горят костры рябин: подборка «Снято в СССР» — 5 самых осенних фильмов

«Худшее фэнтези пятилетки» вышло в цифре и не опозорилось: у «странной дичи» с Джаредом Лето — 1 000 000 000+ просмотров

«Тесты сложные над городом кружатся…»: 5 советских фильмов с самым осенним настроением – угадаете каждый по кадру?

«Поднятие уровня в одиночку» внезапно вернулось месяц назад, а вы и не заметили: «И вот этот мусор – вместо 3 сезона?!»

Без подсказки бабушки этот кино-тест не пройти: как много фильмов СССР вспомните по одной мелкой детали?

Роль в «Семнадцати мгновениях весны» оказалась пророческой — актер повторил тот же печальный путь, вплоть до трагического финала

Лишь один российский сериал за лето получил рейтинг 8+: детектив Первого канала про эпидемию уделал НТВ и все стриминги