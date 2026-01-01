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Аватар: Пламя и пепел
Расписание Аватар: Пламя и пепел (2025) в Астрахани на сегодня
Расписание Аватар: Пламя и пепел (2025) в Астрахани на сегодня
Аватар: Пламя и пепел
Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025 / США
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