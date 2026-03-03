Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Верные друзья
Расписание сеансов Верные друзья, 1954 в Астрахани
Расписание сеансов Верные друзья, 1954 в Астрахани
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Формат сеанса
Все
SUB
TK
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Верные друзья»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
г. Астрахань, ул. Ахматовская, 9
2D, SUB, TK
18:00
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
