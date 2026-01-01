Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Малена
Малена, 2000
8 марта 2026
Малена, 8 марта 2026
пт
6
сб
7
вс
8
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Большое кино
г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
2D
19:30
от 350 ₽
