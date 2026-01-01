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Скоро в прокате «Закулисье реальности» 1
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Расписание сеансов кинотеатра «Кинолюкс ТРК «Dexter»»

Завтра 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
10:35 от 220 ₽ 14:05 от 270 ₽ 17:40 от 270 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
18:20 от 350 ₽ 20:25 от 350 ₽ 22:30 от 350 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
12:30 от 220 ₽ 16:00 от 270 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
17:05 от 270 ₽ 19:20 от 350 ₽ 21:35 от 350 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:20 от 220 ₽ 14:00 от 270 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал анимация 2026, Россия
2D
10:00 от 220 ₽ 13:15 от 270 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
14:50 от 270 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
21:40 от 350 ₽
Тень
Тень приключения, анимация, семейный 2025, Германия
2D
10:05 от 220 ₽
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
2D
14:45 от 270 ₽ 16:30 от 270 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
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