Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности»
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Кинолюкс ТРК «Dexter»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинолюкс ТРК «Dexter»»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинолюкс ТРК «Dexter»»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
10:35
от 220 ₽
14:05
от 270 ₽
17:40
от 270 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
18:20
от 350 ₽
20:25
от 350 ₽
22:30
от 350 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
12:30
от 220 ₽
16:00
от 270 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
17:05
от 270 ₽
19:20
от 350 ₽
21:35
от 350 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:20
от 220 ₽
14:00
от 270 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
2D
10:00
от 220 ₽
13:15
от 270 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
14:50
от 270 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
21:40
от 350 ₽
Тень
приключения, анимация, семейный
2025, Германия
2D
10:05
от 220 ₽
Тролли возвращаются!
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
2D
14:45
от 270 ₽
16:30
от 270 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
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