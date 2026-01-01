Куда ставить сушилку для белья осенью: балкон или тёплая комната — большинство хозяек горько ошибаются (а потом жалеют)

Грибы любят эту специю, а не черный перец: всего одна щепотка — и аромат стоит такой, что невозможно устоять

Режу двухлитровые бутылки поперёк, но донышко не трогаю: перед отъездом с дачи спасает посуду и замки

«Ветра зимы» исправят сразу 8 фатальных ошибок «Игры престолов»: № 1 подтвердил лично Мартин

«Кусок дымящегося... навоза»: Лебедев припечатал один из лучших российских фильмов о войне за «феерический» ляп – военные едва ли согласятся

У Бронированного — броня, Атакующий — атакует: знали, почему Женской особи в «Атаке титанов» дали самое бессмысленное имя?

Ровно 460 лет со смерти Сулеймана: от турок страшную правду скрывали неделями — даже в «Великолепном веке» утаили

17 лет фанаты «Атаки титанов» ломали голову над 2 вопросами: один Исаяма раскрыл, на второй нет ответа даже в манге

Китайские «Пятьдесят оттенков серого» уже в топах Netflix: 2,4 млн просмотров за 5 дней — и это только разгон

«Накрывается медным тазом»: этот фильм Никиты Панфилова лежит на полке седьмой год – уже вырезали треть, но съемка так и не идет