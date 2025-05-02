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Скоро в прокате «Дени и Мэни в кино!»
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Ольга Любимова
2 мая 2025, 22:40
Оценка
Кинотеатр хороший, рядом с домом, но сегодня пошли на фильм, и во 2 зале по-моему проблема с проектором, потому что пошли на ужасы, конечно я понимаю что там темно, но качество просто ужасное, практически ничего не видно, что бы что-то увидеть надо всматриваться, это очень разочаровало, хотя фильм был хороший
2 мая 2025, 22:40
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Эльвира Багаева (Никифорова )
5 января 2026, 22:25
Оценка
Замечательный, великодушный, добрый, семейный фильм! С удовольствием смотрели и мы в восторге! До слез, однозначно рекомендую! Современная интерпретация сюжета действительно классная!🌸🌸🌸
5 января 2026, 22:25
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