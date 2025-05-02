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Адрес
г. Астрахань, ул. Магистральная, 29
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Телефон
+7 (927) 077 20 55
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Расписание сеансов
в кинотеатре Кинолюкс ТРК «Dexter»
Богатыри
Сегодня 3 сеанса
10:35
от 280 ₽
14:05
от 370 ₽
17:40
от 400 ₽
...
Грязные деньги
Сегодня 3 сеанса
18:20
от 400 ₽
20:25
от 400 ₽
22:30
от 400 ₽
...
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 2 сеанса
12:30
от 320 ₽
16:00
от 400 ₽
...
Космическая Машка
Сегодня 2 сеанса
10:00
от 280 ₽
12:50
от 320 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 280 ₽
Завтра
от 280 ₽
8 июня
от 220 ₽
9 июня
от 200 ₽
10 июня
от 220 ₽
Отзывы о кинотеатре
Ольга Любимова
2 мая 2025, 22:40
Кинотеатр хороший, рядом с домом, но сегодня пошли на фильм, и во 2 зале по-моему проблема с проектором, потому что пошли на ужасы, конечно я понимаю…
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Эльвира Багаева (Никифорова )
5 января 2026, 22:25
Замечательный, великодушный, добрый, семейный фильм! С удовольствием смотрели и мы в восторге! До слез, однозначно рекомендую! Современная интерпретация сюжета действительно классная!🌸🌸🌸
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Фильмы в кинотеатре Кинолюкс ТРК «Dexter»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
10:35
от 280 ₽
14:05
от 370 ₽
17:40
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
18:20
от 400 ₽
20:25
от 400 ₽
22:30
от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
12:30
от 320 ₽
16:00
от 400 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
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Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
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Отзывы
2026, Россия, анимация
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Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
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