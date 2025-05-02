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Кинолюкс ТРК «Dexter»

Астрахань
Адрес
г. Астрахань, ул. Магистральная, 29
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Телефон

+7 (927) 077 20 55

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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Кинолюкс ТРК «Dexter»
Богатыри
Богатыри
Сегодня 3 сеанса
10:35 от 280 ₽ 14:05 от 370 ₽ 17:40 от 400 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 3 сеанса
18:20 от 400 ₽ 20:25 от 400 ₽ 22:30 от 400 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 2 сеанса
12:30 от 320 ₽ 16:00 от 400 ₽ ...
Космическая Машка
Космическая Машка
Сегодня 2 сеанса
10:00 от 280 ₽ 12:50 от 320 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Ольга Любимова 2 мая 2025, 22:40
Кинотеатр хороший, рядом с домом, но сегодня пошли на фильм, и во 2 зале по-моему проблема с проектором, потому что пошли на ужасы, конечно я понимаю… Читать дальше…
Эльвира Багаева (Никифорова ) 5 января 2026, 22:25
Замечательный, великодушный, добрый, семейный фильм! С удовольствием смотрели и мы в восторге! До слез, однозначно рекомендую! Современная интерпретация сюжета действительно классная!🌸🌸🌸
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Фильмы в кинотеатре Кинолюкс ТРК «Dexter»

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
10:35 от 280 ₽ 14:05 от 370 ₽ 17:40 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
18:20 от 400 ₽ 20:25 от 400 ₽ 22:30 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
12:30 от 320 ₽ 16:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
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