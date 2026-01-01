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Расписание сеансов кинотеатра «Кинополис Астрахань»

Завтра 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
12:25 от 290 ₽
В чужой шкуре
В чужой шкуре анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези 2026, США / Испания
2D
11:55 от 390 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
18:05 от 340 ₽ 20:10 от 340 ₽ 22:15 от 340 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:35 от 220 ₽ 19:55 от 290 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
14:55 от 270 ₽ 17:15 от 290 ₽ 19:35 от 290 ₽ 21:55 от 290 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
13:40 от 240 ₽ 17:25 от 390 ₽ 19:40 от 490 ₽ 20:55 от 290 ₽ 22:00 от 490 ₽
История игрушек
История игрушек анимация, приключения, семейный 1995, США
2D
16:15 от 340 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:15 от 390 ₽ 12:10 от 240 ₽ 13:55 от 390 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал анимация 2026, Россия
2D
10:10 от 220 ₽ 13:50 от 240 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
11:35 от 240 ₽ 14:05 от 270 ₽ 16:35 от 270 ₽ 19:05 от 290 ₽ 21:35 от 290 ₽
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
2D
11:00 от 220 ₽ 11:10 от 220 ₽ 13:30 от 240 ₽ 15:55 от 270 ₽ 16:00 от 270 ₽ 18:25 от 290 ₽ 18:30 от 290 ₽ 21:00 от 290 ₽
Миньоны
Миньоны комедия, анимация, семейный 2015, США
2D
16:15 от 340 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
10:25 от 220 ₽ 12:40 от 240 ₽ 15:20 от 270 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
21:30 от 290 ₽
Примат
Примат ужасы 2026, США
2D
11:55 от 390 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
15:35 от 390 ₽
Человек-паук
Человек-паук боевик, фантастика, приключения, триллер 2002, США
2D
17:35 от 290 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
10:35 от 240 ₽ 14:25 от 290 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
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