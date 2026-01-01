Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности»
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Расписание сеансов кинотеатра «Кинополис Астрахань»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинополис Астрахань»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
12:25
от 290 ₽
В чужой шкуре
анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
2026, США / Испания
2D
11:55
от 390 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
18:05
от 340 ₽
20:10
от 340 ₽
22:15
от 340 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
10:35
от 220 ₽
19:55
от 290 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
14:55
от 270 ₽
17:15
от 290 ₽
19:35
от 290 ₽
21:55
от 290 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
13:40
от 240 ₽
17:25
от 390 ₽
19:40
от 490 ₽
20:55
от 290 ₽
22:00
от 490 ₽
История игрушек
анимация, приключения, семейный
1995, США
2D
16:15
от 340 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:15
от 390 ₽
12:10
от 240 ₽
13:55
от 390 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
2D
10:10
от 220 ₽
13:50
от 240 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
11:35
от 240 ₽
14:05
от 270 ₽
16:35
от 270 ₽
19:05
от 290 ₽
21:35
от 290 ₽
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
2D
11:00
от 220 ₽
11:10
от 220 ₽
13:30
от 240 ₽
15:55
от 270 ₽
16:00
от 270 ₽
18:25
от 290 ₽
18:30
от 290 ₽
21:00
от 290 ₽
Миньоны
комедия, анимация, семейный
2015, США
2D
16:15
от 340 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
10:25
от 220 ₽
12:40
от 240 ₽
15:20
от 270 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
21:30
от 290 ₽
Примат
ужасы
2026, США
2D
11:55
от 390 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
15:35
от 390 ₽
Человек-паук
боевик, фантастика, приключения, триллер
2002, США
2D
17:35
от 290 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
10:35
от 240 ₽
14:25
от 290 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
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