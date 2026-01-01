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Скоро в прокате «Холоп 3»
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Кинотеатры рядом
2
км
Большое кино
ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
5
2.4
км
Иллюзион
ул. Ахматовская, 9
5
3.2
км
Киномакс
Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
5
4.8
км
Континент Синема
ул. Савушкина, 5, TЦ City
5
10.3
км
Кинолюкс ТРК «Dexter»
ул. Магистральная, 29
5
42.2
км
Кинозал
ул. Школьная, 7, ДК "Города Нариманова"
5
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Майкл
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Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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2026, США, ужасы, фантастика
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2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
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2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
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2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
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Отзывы
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
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Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
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2026, Россия, триллер
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