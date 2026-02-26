Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Астрахани Кинотеатры Кинополис Астрахань

Кинополис Астрахань

Астрахань
Адрес
пр-д Воробьева, 10
Телефон

+7 909 372 00 24

Билеты от 290 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Кинополис Астрахань
Крик
Сегодня 1 сеанс
22:15 от 290 ₽ ...
Человек, который смеется
Сегодня 1 сеанс
22:10 от 490 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Фильмы в кинотеатре Кинополис Астрахань

Крик
2D
22:15 от 290 ₽
Человек, который смеется
2D
22:10 от 490 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
2025, США, триллер
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
2026, Россия, военный, драма
