Киноафиша Астрахани
Кинотеатры
Континент Синема
Расписание сеансов кинотеатра «Континент Синема»
Расписание сеансов кинотеатра «Континент Синема»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Фотографии
Скидки и акции
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 851 299-85-55
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 851 299-85-55
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 851 299-85-55
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 851 299-85-55
Позвонить
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 851 299-85-55
Позвонить
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 851 299-85-55
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 851 299-85-55
Позвонить
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 851 299-85-55
Позвонить
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 851 299-85-55
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 851 299-85-55
Позвонить
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 851 299-85-55
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 851 299-85-55
Позвонить
1.7
км
Киномакс
Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
5
2.8
км
Иллюзион
ул. Ахматовская, 9
5
4.4
км
Большое кино
ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
5
4.8
км
Кинополис Астрахань
пр-д Воробьева, 10
5
6.6
км
Кинолюкс ТРК «Dexter»
ул. Магистральная, 29
5
37.7
км
Кинозал
ул. Школьная, 7, ДК "Города Нариманова"
5
