Киноафиша Астрахани Кинотеатры Континент Синема Расписание сеансов кинотеатра «Континент Синема»

Расписание сеансов кинотеатра «Континент Синема»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 851 299-85-55 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 851 299-85-55 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 851 299-85-55 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 851 299-85-55 Позвонить
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 851 299-85-55 Позвонить
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 851 299-85-55 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 851 299-85-55 Позвонить
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 851 299-85-55 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 851 299-85-55 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 851 299-85-55 Позвонить
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 851 299-85-55 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 851 299-85-55 Позвонить
