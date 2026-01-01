Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Континент Синема (Астрахань) на карте

Кинотеатр Континент Синема (Астрахань) на карте

Кинотеатр Континент Синема (Астрахань) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.7 км
Киномакс Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
5
2.8 км
Иллюзион ул. Ахматовская, 9
5
4.4 км
Большое кино ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
5
4.8 км
Кинополис Астрахань пр-д Воробьева, 10
5
6.6 км
Кинолюкс ТРК «Dexter» ул. Магистральная, 29
5
37.7 км
Кинозал ул. Школьная, 7, ДК "Города Нариманова"
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
