"Континент синема" детям

Дети до 5 лет пользуются правом бесплатного просмотра при условии, что находятся в сопровождении взрослого и не занимают отдельного места (т.е. сидят на коленочках).

Детям
Специальные цены для групповых заявок

Специальная цена для детских групп - 100 руб. за билет! Заявки принимаются на сеансы в будни c 10:00 до 18:00 на группы от 10 человек. На каждые 10 человек 1 сопровождающий бесплатно! Подробности по телефону +7 (34675) 7-68-75.

Коллективные заявки
Кино за рубль

Каждый понедельник Вы платите только за продолжительность фильма и ни копейки больше! 1 минута = 1 рубль! Продолжительность фильмов уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует по понедельникам в течение всего дня за исключением праздничных дней. Акция не распространяется на фильмы с особыми условиями проката.

Для всех Специальные предложения
День уходящего кино

Акция действует каждую среду, за исключением праздничных дней, на все фильмы, которые последний день в прокате цена билета 100 руб!

Для всех Специальные предложения
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
