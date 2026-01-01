Дети до 5 лет пользуются правом бесплатного просмотра при условии, что находятся в сопровождении взрослого и не занимают отдельного места (т.е. сидят на коленочках).
Специальная цена для детских групп - 100 руб. за билет! Заявки принимаются на сеансы в будни c 10:00 до 18:00 на группы от 10 человек. На каждые 10 человек 1 сопровождающий бесплатно! Подробности по телефону +7 (34675) 7-68-75.
Каждый понедельник Вы платите только за продолжительность фильма и ни копейки больше! 1 минута = 1 рубль! Продолжительность фильмов уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует по понедельникам в течение всего дня за исключением праздничных дней. Акция не распространяется на фильмы с особыми условиями проката.
Акция действует каждую среду, за исключением праздничных дней, на все фильмы, которые последний день в прокате цена билета 100 руб!