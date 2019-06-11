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Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
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li.derli
11 июня 2019, 13:18
Оценка
Пришла купить места на сеанс 00 05, тут же была плохая реакция со стороны кассира. Гримаса. Видимо не хочет работать до 2 часов ночи,как указанно в регламенте.Начал уговаривать купить меня билеты на время пораньше.Я ему объясняю, что раньше не можем.Тем более, в чем проблема. На сайте и на табло указано время и значит я могу купить билеты на данное время. В итоге мне говорят что нужно хотя бы 5 человек для просмотра. Забронировали 3 места. С 22 часов пыталась дозвониться,сказать что нас будет 6,в итоге трубку не брали до последнего.Все входы и выходы в Сити были закрыты.Охрана вообще не реагировала на стуки,а просто тупа в телефоне сидела.В итоге собирались развернуться и уйти,как мне с другого номера звонит кассир и говорит, вы звонили.Я говорю так то так то,нас не пускают. И он мне заливать начал,что ничего сделать не может.(хотя в обед говорили,если что звоните,мы вас пустим).Каким то образом уговорили его спуститься нам открыть.А уж про грубость и хамство после тогда как нам открыли дверь умолчу.Мы просто ушли потому что уровень обслуживания ниже нуля.И это уже не первый раз такая ситуация.Когда указано время просмотра,а Континент Синема не работает или не хочет работать.Лучше в Киномак IMAX пойти и спокойно провести время,расслабиться. А не быть в напряженке и не понимать попадешь на фильм или нет.
11 июня 2019, 13:18
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Яна Бондаренко
12 июля 2019, 16:10
Кинотеатр вообще не понравился,экран маленький,звук тихий,попкорн оказался тухлым,так еще на наши места сели чужие люди,такое впечатление,что билетов у них просто не было,за 10 минут до окончания фильма включили свет,потом выключили и открыли дверь,якобы выходите!Впечатление ужасное,настроение испорчено!
12 июля 2019, 16:10
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adelyasmetana
7 октября 2019, 15:56
Оценка
Мне в принципе понравилось. Ходим туда чисто из-за цены и малого количества людей. Были там уже раз 15.
7 октября 2019, 15:56
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fjdskalht
7 января 2022, 05:17
Оценка
Я пришел в этот кинотеатр 06.01.2022 примерно в 23:00 и хотел купить билет на фильм, сеанс которого начинается в 00:00. Девушка с недовольным видом начала оформлять мне билет, как вдруг ко мне подходит еще один сотрудник кинотеатра, и говорит, что я не могу купить билет, т.к. никто больше не покупал билеты на этот сеанс. Естественно, такого правила нет, потому что это полный абсурд, но этот парень очень не хотел работать до 2-х часов ночи, о чем сам же и заявил девушке на кассе. Когда я сказал, что он не имеет права не продать мне билет, этот "индивидуум" сразу же начал проявлять ко мне агрессию. Он начал отталкивать меня от кассы, после чего в ход пошли нецензурная лексика(обозвал меня "долба...м") и угрозы. Несколько раз этот неадекват пытался отвести меня в место, где нет камер, чтобы устроить там "мужскую разборку", говоря "Пойдем выйдем!"🦍. Конечно же, никуда я с этим быдланом идти не собирался. Девушка же в этот момент упорно делала вид, что у нее не получается оформить мне билет, якобы там какие-то проблемы, вследствие чего я заявил, что не пойду на фильм, но оставлю отзыв о персонале. Этот неадекват начал мне угрожать, мол у него связи по всему городу, и если я оставлю отзыв, он найдет меня. Билет мне так и не продали, да и желания смотреть фильм после такого "дурдома", честно говоря, не осталось, зато появилось желание написать отзыв об этом заведении, точнее говоря о неадекватных и некомпетентных сотрудниках. Я считаю, что такие "люди" не то, чтобы не должны работать в сфере обслуживания, а вообще, в принципе, должны быть изолированы от общества, т.к. несут прямую угрозу людям. И да, если "Континент Синема" действительно хочет считать себя "достойным" кинотеатром, надеюсь вы уволите этого сотрудника и в будущем будете тщательнее подходить к выбору персонала. Приметы: рост 170-175см, рыжеволосый русский парень, работает, как вы уже поняли, в ночную смену. Не думаю, что у вас таких там много, так что разберетесь.
7 января 2022, 05:17
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nezabud9090
27 января 2022, 21:57
в ответ на сообщение
fjdskalht от 7 января 2022, 05:17
Ог
27 января 2022, 21:57
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Мария Зайкина
8 августа 2022, 18:20
Оценка
В залах холодно. В начале и в конце фильма не включали свет. Когда фильм закончился были закрыты выходы, когда стучали никто не открывал хотя рядом сидел охранник.
8 августа 2022, 18:20
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