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Континент Синема

Астрахань
Адрес
г. Астрахань, ул. Савушкина, 5, TЦ City
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Телефон

+7 851 299-85-55

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Отзывы о кинотеатре

fjdskalht 7 января 2022, 05:17
Я пришел в этот кинотеатр 06.01.2022 примерно в 23:00 и хотел купить билет на фильм, сеанс которого начинается в 00:00. Девушка с недовольным видом… Читать дальше…
li.derli 11 июня 2019, 13:18
Пришла купить места на сеанс 00 05, тут же была плохая реакция со стороны кассира. Гримаса. Видимо не хочет работать до 2 часов ночи,как указанно в… Читать дальше…
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Скидки в кинотеатре
"Континент синема" детям

Дети до 5 лет пользуются правом бесплатного просмотра при условии, что находятся в сопровождении взрослого и не занимают отдельного места (т.е. сидят на коленочках).

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Специальная цена для детских групп - 100 руб. за билет! Заявки принимаются на сеансы в будни c 10:00 до 18:00 на группы от 10 человек. На каждые 10 человек 1 сопровождающий бесплатно! Подробности по телефону +7 (34675) 7-68-75.

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Каждый понедельник Вы платите только за продолжительность фильма и ни копейки больше! 1 минута = 1 рубль! Продолжительность фильмов уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует по понедельникам в течение всего дня за исключением праздничных дней. Акция не распространяется на фильмы с особыми условиями проката.

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