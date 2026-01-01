ТРК «ALImpic» («Алимпик») – современный трехуровневый торгово-развлекательный комплекс, расположенный в центральной части города Астрахани, который представляет собой полноценный торговый город с огромным количеством магазинов одежды и обуви, косметики и парфюмерии, электроники и бытовой техники, кафе, зонами отдыха и большой развлекательной зоной.

На территории торгово-развлекательного комплекса «ALImpic» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Intimissimi, «Дефиле», Concept Club, Lady collection, Incanto, Elis, LTB, O'Stin, Sela, Zolla, «Твое», Chester, «Эконика», Мужская одежда Kanzler и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, New Balance и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины сувениров и подарков «Красный куб», маркеты детских товаров (Acoola, Chicco, «Детский мир» и др.), магазины товаров для дома («Уютерра» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Ив Роше», «Л' Этуаль», «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (SUNLIGHT, «585» и др.), магазин часов, салоны оптики, туристические агентства, центр фотоуслуг, салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Евросеть» и др.), платежные терминалы, аптека, зоомагазин, студия маникюра, театрально-концертная касса, химчистка-прачечная, цветочный салон, парикмахерская, сервисный центр по ремонту мобильной техники и банкоматы («Сбербанк» и др.).

Кроме того, в ТРК «ALImpic» функционируют у продовольственный гипермаркет «О’Кей», супермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», супермаркет товаров для дома «Уютерра», семейный развлекательный центр «Panama Сity» (боулинг, бильярд, игровая комната) и многозальный кинотеатр «Большое Кино».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (Nathan’s, Subway, кафе «Celentano, суши-бар «Кук-си Каби» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном комплексе «ALImpic» работает автомобильная парковка на 2200 машиномест.

Адрес:

г. Астрахань, ул. Боевая, д. 25

Как добраться?

Добраться до ТРК «ALImpic» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Боевой улице до остановки «Улица Трофимова»

на маршрутных такси № 101, 11, 17, 18, 1с, 28, 43, 45с, 5, 52, 55, 62, 64, 70, 78, 82, 86

2. На любом общественном транспорте, идущем по Бакинской улице до остановки «ТЦ В Астор г»

на маршрутных такси № 45с, 67

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРК «ALImpic»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «ОКей»: 08.00 – 23.00;

Развлекательный центр Panama City (боулинг, бильярд, игровая комната): 10.00 – 02.00;

Кинотеатр «Большое кино»: 10.00 – 02.00;

Кафе Celentano: 10.00 – 00.00;

Суши-бар «Кук-си Каби»: 12.00 – 00.00