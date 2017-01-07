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Людмила Волгина
7 января 2017, 13:39
И где же расписание??????
7 января 2017, 13:39
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Киноафиша.инфо
7 января 2017, 23:25
в ответ на сообщение
Людмила Волгина от 7 января 2017, 13:39
Людмила, здравствуйте!
С наступившими вас Новогодними праздниками и прошедшим Рождеством!
На данный момент сайт кинотеатра не работает. Как только этот момент будет исправлен, расписание появится и на нашем сайте!
Будьте счастливы в новом году!
7 января 2017, 23:25
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Vladimir Dryukov
23 марта 2018, 16:20
Сайт Большое кино просто полная лажа. Билеты купить не возможно. Продажи открыты только в день показа. Раньше когда был сайт Чудо Билет было все проще и качественней. Сейчас даже цену на билет узнать не возможно. Отстой.
23 марта 2018, 16:20
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1
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Иван Иванов
24 апреля 2018, 13:04
Здравствуйте, хочу пожаловаться на персонал! Позвонила узнать про сеансы, девушка очень грубо ответила на поставленый вопрос, после этого больше не ногой в этот зал!!!
24 апреля 2018, 13:04
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poaprile2204
6 июля 2018, 16:20
Здравствуйте. На сайте написано, что фильм "Пылающий" выходит в прокат 5 июля, на данный момент 6 июля, но расписания до сих пор нет. Скажите, выйдет ли фильм в прокат?
6 июля 2018, 16:20
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Киноафиша.инфо
11 июля 2018, 19:00
в ответ на сообщение
poaprile2204 от 6 июля 2018, 16:20
Добрый день! Скорее всего этого фильма не будет в вашем любимом кинотеатре.
11 июля 2018, 19:00
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0
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Киноафиша.инфо
11 июля 2018, 19:01
в ответ на сообщение
Иван Иванов от 24 апреля 2018, 13:04
Иван, здравствуйте! Очень жаль, что так вышло. Спасибо за ваш отзыв.
11 июля 2018, 19:01
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tolic09122002
17 августа 2018, 19:25
Оценка
Сегодня мы с компанией друзей ходили в кино на фильм "Мег: Монстр глубины", фильм очень понравился, но вот очень огорчил ваш персонал, в частности кассир Рытченко Дарья. Она проявила к нам наплевательское отношени(а именно, сделала билет не на тот сеанс, который мы просили, и к тому же, признав свою ошибку, отказалась поменять билет на нужное нам время), и так же разговаривала с нами по хамски, как будто мы ей что-то должны. Вообще, впечатления от персонала только отрицательное, больше не нагой в данный кинотетор, в котором так обращаются с клиентами.
Данный кинотеатр не рекомендую из-за персонала.
17 августа 2018, 19:25
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0
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Киноафиша.инфо
23 августа 2018, 16:26
в ответ на сообщение
tolic09122002 от 17 августа 2018, 19:25
Добрый день! Очень жаль, что вы столкнулись с такой ситуацией. Передали ваш отзыв в кинотеатр.
23 августа 2018, 16:26
0
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Камиль Бердиев
19 января 2019, 00:50
Здравствуйте извините а фильм Крид 2 будут ранние сеансы в следующих расписаниях
19 января 2019, 00:50
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Александр Токарев
16 июня 2019, 17:36
Хожу в кино не для того, чтобы скоротать время и похрустеть попкорном. Мне не всё равно на какой фильм брать билет потому, что я ещё и пишу про кино, публикуюсь в СМИ, а также на сайте КиноПоиск.
На экраны вышел фильм «Донбасс. Окраина» Рената Давлетьярова – российского режиссёра, нашего земляка, создателя таких картин, как «А зори здесь тихие», «Стальная бабочка», «Однажды» и др. Заинтересовала и сама тема фильма. А уж какое сложится мнение о нём, предугадать трудно, надо смотреть.
Но возможность посмотреть для астраханского зрителя оказалась весьма ограничена.
16 июня на сайте https://astrakhan.kinoafisha.info/ я прочитал, что есть два сеанса на фильм «Донбасс. Окраина» - 11:20 и 17:05 в кинотеатре "Большое кино". Мне подошёл сеанс 11:20.
Однако девушка-кассир, не ответив даже на моё приветствие, сказала, что пока на этот сеанс никто билетов не покупал, а если желающих будет меньше трёх, то и сеанса не будет. Но ведь я мог быть и первым из этих троих, поэтому решил подождать.
Каково же было моё удивление, когда всё та же девушка-кассир заявила, что сеанса 11:20 нет вообще, а есть только 17:05.
Я потребовал жалобную книгу, в которой изложил всё своё негодование.
Понимаю, что могла возникнуть путаница с сеансами. Понимаю также, что руководство кинотеатра руководствуется принципом финансовой целесообразности. Но не услышал даже: "Извините", как и никаких иных предложений по разрешению данной ситуации. А ведь тот же кинотеатр "Остров сокровищ", куда я хожу чаще, всегда решает подобные проблемы в пользу зрителя, как это и должно быть. Частенько сидел один в зале и смотрел то, что собирался посмотреть.
А здесь получается, что фильм, снятый на бюджетные деньги, не доходит до зрителя потому, что не позволяет обогатиться руководству кинотеатра "Большое кино". Получается, что тенденциозный антироссийский фильм Сергея Лозницы "Донбасс" в интернете посмотреть можно, а российский фильм Давлетьярова на ту же тему - даже в кинотеатре увидеть проблематично. Ничего личного - просто бизнес, да?
Что скажете, Анна Григорян?
16 июня 2019, 17:36
0
0
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anastasiyagoncharowa
21 июня 2019, 10:08
Оценка
Добрый день, хотела бы поделиться своим впечатлением о вчерашнем походе в кино, подходим мы с мамой за билетами и вижу двух девушек кассиров, одна точно Анна , вторая по моему Наталья одна другой показывает что то в телефоне и не обращает внимания на нас, я вижу эту картину и тут же говорю" здравствуйте, нам два билет на фильм ма" на что у девушек просто 0 реакции они продолжают сидеть в телефоне, пока я подбирала слова чтобы им сказать моя мама уже крикнула им" здравствуйте" и только после этого Анна отреагировала и наконец то продала нам все таки билеты. Во вторых в алимпике ужасная жара, сказали что в зале будет лучше, но в залах не было лучше, сидеть 2 часа в жаре, было не очень то круто, я ужасно расстроена так как хожу туда частенько,но больше всего меня расстроило поведение девушек, так как я сама работаю в сфере обслуживания и это совершенно неправильное поведение, очень неприятно
21 июня 2019, 10:08
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manageririna
27 июня 2019, 16:04
в ответ на сообщение
anastasiyagoncharowa от 21 июня 2019, 10:08
Добрый день. Спасибо за отзыв. Руководство К/Ц "Большое кино" приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию и просит Вас указать время и дату сеанса для установления данного факта по записям камер видеонаблюдения и дальнейшего дисциплинарного взыскания работников кассы-кино за халатное отношение к нашим посетителям. Для дополнительной информации просим связаться по номеру телефона 8-964-884-1486, Ирина (менеджер по работе с персоналом).
27 июня 2019, 16:04
0
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manageririna
27 июня 2019, 16:35
в ответ на сообщение
Александр Токарев от 16 июня 2019, 17:36
Добрый день, Александр. К/Ц "Большое кино" поддерживает отечественную киноиндустрию! Доказательством этого является то, что единственным кинотеатром в городе Астрахань в котором состоялся показ данной кинокартины, является К/Ц "Большое кино". В целях экономической целесообразности руководством кинотеатра было принято решение о проведении сеанса при продаже не менее 3-х билетов.
Сотрудник кассы-кино, а именно Анна проконсультировала Вас корректно, объяснив внутренние правила работы Киноцентра, это подтверждено записями с камер видеонаблюдения.
На стенде информационного раздела кассы-кино данная информация присутствует.
Благодарим за ваш отзыв. Для дополнительной информации можете связаться с менеджером по работе с персоналом по номеру телефона: 8-964-884-1486, Ирина.
27 июня 2019, 16:35
0
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Gabi Plotnikov
18 декабря 2021, 19:01
На Человека Паука прийдется идти в Киномакс второй раз.Испортили мне и детям весь просмотр.Пошли на 3Д,приобрели очки безобразного качества.А вообще не знаю в чём дело :то ли очки гавенные,то ли безобразное оборудование.Весь фильм -сплошная муть,темнота,всё плывёт,Лица плывут.Просто безобразие.Не советую ни за что идти в Большое кино на фантастику ,Марвел И так далее.
18 декабря 2021, 19:01
0
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Борис Полевой
10 января 2022, 22:45
Хотелось бы увидеть фильм «Портрет незнакомца», но сеанс только в 00.25. Кто ж пойдёт? А более удобного времени не будет?
10 января 2022, 22:45
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Жанна Вяземская
19 ноября 2023, 14:32
Оценка
Мой выбор - Большое кино 🍿🔥 Престижный киноцентр ,в котором прекрасный сервис ,невозможно пройти мимо нового супермаркета киноцентра 😍 где есть большой выбор товара ,особенно радует то ,что именно в Большое кино есть то ,чего нет нигде 🤩
19 ноября 2023, 14:32
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С наступившими вас Новогодними праздниками и прошедшим Рождеством!
На данный момент сайт кинотеатра не работает. Как только этот момент будет исправлен, расписание появится и на нашем сайте!
Будьте счастливы в новом году!
Данный кинотеатр не рекомендую из-за персонала.
На экраны вышел фильм «Донбасс. Окраина» Рената Давлетьярова – российского режиссёра, нашего земляка, создателя таких картин, как «А зори здесь тихие», «Стальная бабочка», «Однажды» и др. Заинтересовала и сама тема фильма. А уж какое сложится мнение о нём, предугадать трудно, надо смотреть.
Но возможность посмотреть для астраханского зрителя оказалась весьма ограничена.
16 июня на сайте https://astrakhan.kinoafisha.info/ я прочитал, что есть два сеанса на фильм «Донбасс. Окраина» - 11:20 и 17:05 в кинотеатре "Большое кино". Мне подошёл сеанс 11:20.
Однако девушка-кассир, не ответив даже на моё приветствие, сказала, что пока на этот сеанс никто билетов не покупал, а если желающих будет меньше трёх, то и сеанса не будет. Но ведь я мог быть и первым из этих троих, поэтому решил подождать.
Каково же было моё удивление, когда всё та же девушка-кассир заявила, что сеанса 11:20 нет вообще, а есть только 17:05.
Я потребовал жалобную книгу, в которой изложил всё своё негодование.
Понимаю, что могла возникнуть путаница с сеансами. Понимаю также, что руководство кинотеатра руководствуется принципом финансовой целесообразности. Но не услышал даже: "Извините", как и никаких иных предложений по разрешению данной ситуации. А ведь тот же кинотеатр "Остров сокровищ", куда я хожу чаще, всегда решает подобные проблемы в пользу зрителя, как это и должно быть. Частенько сидел один в зале и смотрел то, что собирался посмотреть.
А здесь получается, что фильм, снятый на бюджетные деньги, не доходит до зрителя потому, что не позволяет обогатиться руководству кинотеатра "Большое кино". Получается, что тенденциозный антироссийский фильм Сергея Лозницы "Донбасс" в интернете посмотреть можно, а российский фильм Давлетьярова на ту же тему - даже в кинотеатре увидеть проблематично. Ничего личного - просто бизнес, да?
Что скажете, Анна Григорян?
Сотрудник кассы-кино, а именно Анна проконсультировала Вас корректно, объяснив внутренние правила работы Киноцентра, это подтверждено записями с камер видеонаблюдения.
На стенде информационного раздела кассы-кино данная информация присутствует.
Благодарим за ваш отзыв. Для дополнительной информации можете связаться с менеджером по работе с персоналом по номеру телефона: 8-964-884-1486, Ирина.
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