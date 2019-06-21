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Большое кино

Астрахань
Адрес
г. Астрахань, ул. Боевая, 25, ТРК «ALImpic» («Алимпик»)
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Телефон

+7 (8512) 99-95-05 / бронирование

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Билеты от 270 ₽
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ТРК
Расположен в ТРК «ALImpic» («Алимпик»)

О кинотеатре

Кинотеатр «Большое кино» в городе Астрахань расположен по адресу ул. Боевая, 25.

Мультиплекс вмещает в себя 8 кинозалов, самый большой предусматривает 382 посадочных места. Часть мест созданы специально для людей с ограниченными возможностями. В некоторых залах показываются фильмы в 3D-формате.

В VIP-зале установлены мягкие диваны со столиками, есть собственный кино-бар, обслуживают зрителей официанты.

Каждый зал оснащен современной акустической и кинопроекционной техникой, которая создана для того, чтобы просмотр фильма был более реалистичным.

В фойе киноцентра находится кино-бар, где гости смогут запастись попкорном, прохладительными напитками и закусками. Уютный дизайн придется по вкусу каждому посетителю.

На территории здания построена бесплатная автомобильная парковка.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
VIP
Официант
Парковка
7.3 Оцените
38 голосов
Билеты от 270 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Большое кино
Богатыри
Богатыри
Сегодня 3 сеанса
10:00 от 280 ₽ 13:50 от 360 ₽ 17:25 от 450 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 4 сеанса
18:35 от 700 ₽ 20:25 от 450 ₽ 21:25 от 450 ₽ 22:20 от 1200 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 4 сеанса
10:00 от 280 ₽ 11:20 от 500 ₽ 13:15 от 360 ₽ 18:05 от 450 ₽ ...
День рождения
День рождения
Сегодня 1 сеанс
20:55 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

anastasiyagoncharowa 21 июня 2019, 10:08
Добрый день, хотела бы поделиться своим впечатлением о вчерашнем походе в кино, подходим мы с мамой за билетами и вижу двух девушек кассиров, одна… Читать дальше…
Vladimir Dryukov 23 марта 2018, 16:20
Сайт Большое кино просто полная лажа. Билеты купить не возможно. Продажи открыты только в день показа. Раньше когда был сайт Чудо Билет было все… Читать дальше…
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38 голосов
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Фильмы в кинотеатре Большое кино

Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 280 ₽ 13:50 от 360 ₽ 17:25 от 450 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
18:35 от 700 ₽ 20:25 от 450 ₽ 21:25 от 450 ₽ 22:20 от 1200 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 280 ₽ 11:20 от 500 ₽ 13:15 от 360 ₽ 18:05 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
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