Кинотеатр «Большое кино» в городе Астрахань расположен по адресу ул. Боевая, 25.

Мультиплекс вмещает в себя 8 кинозалов, самый большой предусматривает 382 посадочных места. Часть мест созданы специально для людей с ограниченными возможностями. В некоторых залах показываются фильмы в 3D-формате.

В VIP-зале установлены мягкие диваны со столиками, есть собственный кино-бар, обслуживают зрителей официанты.

Каждый зал оснащен современной акустической и кинопроекционной техникой, которая создана для того, чтобы просмотр фильма был более реалистичным.

В фойе киноцентра находится кино-бар, где гости смогут запастись попкорном, прохладительными напитками и закусками. Уютный дизайн придется по вкусу каждому посетителю.

На территории здания построена бесплатная автомобильная парковка.