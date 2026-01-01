Оповещения от Киноафиши
Премьер зал
Премьер зал: расписание сеансов и цены в Асбесте
Асбест
Прогресс
г. Асбест, ул. Ленинградская, 7
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
09:30
от 200 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
11:30
от 200 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
16:10
от 285 ₽
18:05
от 243 ₽
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Мой дед
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Мангул
Отзывы
2025, Россия, триллер, драма
Фантом убийцы
Отзывы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
