Расписание сеансов кинотеатра «Прогресс»

Расписание сеансов кинотеатра «Прогресс»

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
13:50 от 200 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
11:30 от 200 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
20:25 от 243 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
09:30 от 200 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
14:15 от 227 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
18:30 от 285 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
16:10 от 285 ₽ 18:05 от 243 ₽
Мангул
Мангул триллер, драма 2025, Россия
2D
23:00 от 285 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
15:55 от 243 ₽
Фантом убийцы
Фантом убийцы боевик, драма, исторический 2025, Китай
2D
22:30 от 243 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
20:55 от 285 ₽
