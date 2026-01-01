Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Прогресс (Асбест) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

11.2 км
Библиотека (пгт Малышева) Свердловская обл., пгт Малышева, ул. Тимирязева д. 3.
5
15.6 км
Детская школа искусств (пгт Рефтинский) Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 6
5
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Мой дед
Мой дед
2025, Россия, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Мангул
Мангул
2025, Россия, триллер, драма
Фантом убийцы
Фантом убийцы
2025, Китай, боевик, драма, исторический
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
