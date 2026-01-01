Оповещения от Киноафиши
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези 2026, Россия
7.0
Новая тёща
Новая тёща Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный 2025, Россия
8.0
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
6.0
Прыгуны
Прыгуны Девочка переносит свое сознание в тело бобра. Новый оригинальный мультфильм студии Pixar
приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный 2026, США
7.0
Тюльпаны
Тюльпаны Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия 2026, Россия
8.0
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз Семейный фильм о неведомой зверушке, за которой охотятся все браконьеры мира
приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
6.0
К себе нежно
К себе нежно 40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия 2026, Россия
8.0
Крик 7
Крик 7 Последняя девушка Сидни Прескотт в который раз противостоит убийце в маске
ужасы, детектив, триллер 2026, США
7.0
Красавица
Красавица Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
7.0
Малыш
Малыш Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма 2026, Россия
6.0
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
8.0
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного Молодой блогер переносится в военное прошлое и попадает во временную петлю
военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
8.0
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному Субтильный козленок совершает революцию в мире звериного спорта
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
7.0
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе Матерый сыщик пытается выследить искусного похитителя драгоценностей
криминал, триллер, драма 2026, США
7.0
