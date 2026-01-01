Оповещения от Киноафиши
Аргаяш Синема
Челябинская обл., село Аргаяш, ул. Ленина, 3
650 метров
Саккуловский СДК
Челябинская обл., пос. Саккулово, ул. Центральная, 6а
32.3 км
Sky Cinema
ул. Дзержинского, 35а, ТРЦ «Фестиваль»
32.3 км
Октябрь
просп. Карла Маркса, 30
32.4 км
Октябрь
ул. Республики, 1
32.9 км
Молодежный центр «Мир»
ул. Свердлова 42, Озерск
32.9 км
МБК МСКО
Челябинская обл., село Долгодеревенское, ул. Свердловская, 15
33 км
Киноцентр «Импульс»
ул. 50-летия ВЛКСМ, 16
41.9 км
Мягкий кинотеатр Фокус
ул. Молдавская, 16, ТРЦ «Фокус»
42.4 км
Континент Синема Карабаш
Металлургов, 4
42.7 км
Победа
Комсомольский проспект, 34, Челябинск
43.8 км
Киномакс - Родник
ул. Труда, 203, ТРЦ «Родник»
46.3 км
Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
